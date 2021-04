Morbido e le sue sensazioni dopo le prime due gare della stagione della Petronas Yamaha in Qatar: "L'espressione? Non saprei dire, di sicuro perplessa. Sono state due gare difficili per il team, ma restiamo fiduciosi". E sul rientro di Marquez dopo l'ok dei medici: "Un campione in più che si aggiunge alla lunga lista". Il Motomondiale torna il 18 aprile con il GP del Portogallo: diretta Sky Sport MotoGP (canale 208)

