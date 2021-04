La MotoGP nel GP del Portogallo accoglie Marc Marquez, fuori da 9 mesi. Bagnaia: "Mi aspetto che sia veloce". Zarco: "Credo sia pronto, non deve avere paura". Rins: "È in forma". Vinales: "Pilota chiave per il Mondiale". La gara domenica alle 14 live su Sky Sport MotoGP. F1 a Imola: GP alle 15 live su Sky Sport F1. Tramite lo Split Screen potete godervi l'intera programmazione di F1 e Motomondiale offerta da Sky

Nel primo GP europeo della stagione torna in pista Marc Marquez: in Portogallo il rientro dello spagnolo della Honda è il tema principale del giovedì dedicato proprio alle parole dei piloti. Le previsioni di Bagnaia: "Ci sono due possibilità: che torni al massimo andando forte dalle prime uscite, oppure che preferisca essere più prudente. Conoscendolo, tornerà sapendo di essere al 100% e secondo me spaccherà tutto. Mi aspetto che sia veloce, se torna è perché vuole provarci . Non c'era l'anno scorso, è vero, ma ha girato a Portimao in Moto2, conosce questo tracciato. Da parte nostra siamo tutti professionisti, il suo ritorno non cambia le cose per noi, non sentiamo ulteriore pressione".

"È fantastico riavere Marc in pista. La cosa principale è che lui torni com'era prima, speriamo che ci riesca. È un ragazzo con un'energia pazzesca, dev'essere stato difficile restare fuori per uno come lui. Immagino la sensazione delle farfalle nello stomaco, sono davvero contento per lui. Credo sia pronto, non deve avere dubbi ".

"Sono contentissimo, l'ultimo anno Marc è stato il punto di riferimento per il Mondiale, per me è stato molto importante imparare da lui".

"Non so in che condizioni sia Marquez di preciso, ma sicuramente sarà in forma. Sono contento che sia tornato in pista".

Quartararo: "Rientro fantastico per tutti: tifosi e piloti"

"È bellissimo per lui e per il Campionato, perché si tratta di un pilota che ha vinto il Mondiale per otto volte. È strano dover restare fuori, riaverlo con noi è fantastico per tutti, per cui scende in pista e per i tifosi".

Vinales: "È un pilota chiave per il Mondiale"

"Per me sarebbe davvero difficile restare fuori per un lungo periodo. Noi ci divertiamo in pista, è dura guardare le gare da casa. Siamo contentissimi di averlo di nuovo come rivale. Marc è un pilota chiave per il Mondiale".