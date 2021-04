Il ducatista vola a Portimao: firma il crono di 1:39.866 con cui si gode la vetta della classifica dei tempi dopo le prime due libere. "La nostra moto ora è competitiva anche in piste dove in passato non lo era. Ottimo passo, possiamo restare davanti, saranno molto importanti le FP4". La gara domenica LIVE alle 14 su Sky Sport MotoGP HIGHLIGHTS - GUIDA TV Condividi:

Bagnaia mette il proprio sigillo a Portimao, la sua Ducati è la migliore nel primo giorno in pista. Con il tempo di 1:39.866 Pecco chiude in vetta al termine delle prime due prove libere: "Essere primi già dal venerdì è una cosa positiva, sono molto contento. Mi ha soddisfatto anche il passo: sono partito nelle FP2 con le medie usate della mattina e con 20 giri di gomma alla seconda uscita sono andato sull'1:40. Anche Il time attack è venuto bene". I piani per domani? "Nella seconda sessione abbiamo fatto un passo avanti, possiamo riuscire a restare davanti, sarà fondamentale il quarto turno di prove libere per prepararci bene alla gara".

"La Ducati si adatta meglio a tutte le piste" Bagnaia sottolinea i progressi della Ducati: "Siamo quarti in Campionato, abbiamo iniziato con una pole in Qatar, in una pista dove nel 2020 avevo faticato molto, sono molto contento di questo. La nostra moto ora è competitiva anche in piste dove in passato non lo era, si adatta meglio, anche grazie al nuovo tipo di gomme".