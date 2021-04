L'attesa è finita. Alle 11:01 del 16 aprile 2021 Marquez è tornato in sella a una MotoGP, a 271 giorni di distanza dalla caduta di Jerez del 19 luglio 2020, in cui subì la frattura dell'omero del braccio destro. Nonostante le condizioni non ottimali della pista (asfalto umido a causa della pioggia caduta nella notte a Portimao), lo spagnolo ha chiuso le prove libere 1 al 3° posto. Il dottor Angel Charte, responsabile medico del Motomondiale: "Marc è al 90-95% della condizione fisica"

