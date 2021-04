L'ad Aprilia a Portimao apre all'ipotesi di vedere Dovizioso in sella alla RS-GP21 come wild card nel 2021: "Se lui lo volesse di sicuro non ci tireremmo indietro. Mi ha fatto una grande impressione a Jerez". A maggio nuovi test al Mugello: "Appuntamento importante". Domenica il GP del Portogallo: la gara domenica LIVE alle 14 su Sky Sport MotoGP

Nel giorno delle prime prove libere del GP del Portogallo, l'amministratore delegato Aprilia torna sui test privati svolti con Dovizioso a Jerez: "Si è dimostrato un professionista di altissimo livello, scrupoloso, analitico, mi ha fatto una grande impressione . Non ci ha detto nulla di completamente diverso rispetto alle informazioni che avevamo raccolto dai nostri piloti, ha confermato buone sensazioni sulla moto, soprattutto come facilità di guida, allo stesso tempo è ovvio che dobbiamo sistemare il setting. Sono molto contento di avere in programma anche il test del Mugello a maggio".

"Momento fondamentale per il nostro futuro"

L'obiettivo

Dovizioso: "Vorrei tornare il prossimo anno"

Sull'ipotesi di vedere Dovizioso già in pista quest'anno come wild card Aprilia, Rivola aggiunge: "Stiamo vivendo giorno per giorno, ma posso dire che se lui lo volesse di sicuro non ci tireremmo indietro. Questo avvio di Campionato è fondamentale per il nostro futuro, sia sul tema piloti sia sul tema team satellite: l'obiettivo sarebbe quello di diventare ufficiali e avere un team satellite, è evidente, abbiamo sulle spalle una grande responsabilità, dobbiamo fare risultati".