Dopo uno schianto in rettilineo a inizio sessione Nakagami è stato portato al centro medico per un controllo, nessuna frattura, solo forti abrasioni tra anca e mani. Tornato in sella, lo stoico giapponese della Honda stringe i denti e riesce a centrare il decimo tempo. La gara domenica LIVE alle 14 su Sky Sport MotoGP

HIGHLIGHTS MOTOGP - IL RITORNO DI MARQUEZ - GUIDA TV