Bagnaia si sfoga al box Ducati dopo la cancellazione del giro record e la retrocessione dalla prima all'11^ posizione in griglia: "Mi hanno rotto". "Era impensabile vedere la bandiera gialla, me l'ha confermato Marini che era dietro di me. Il passo era ottimo, è davvero un grande peccato partire così dietro in griglia". La gara live domani alle 14 su Sky Sport MotoGP

Dura solo una manciata di minuti la pole di Bagnaia, sul circuito di Portimao: sta cominciando la festa per il tempo da record (1:38.494) quando arriva la decisione della Direzione gara, con il tempo cancellato perché ottenuto in regime di bandiera gialla. Pecco è una furia al rientro ai box, inevitabile lo sfogo: "Hanno rotto il .....". Bagnaia viene retrocesso, partirà dall'11^ posizione, a scattare davanti a tuti domenica sarà Quartararo davanti a Rins e Zarco.

"Impossibile vedere la bandiera gialla"

Bagnaia, ai microfoni di Sky, analizza così quanto successo: "Possiamo dire che mi hanno fatto un bel regalo con l'11° posto, che è un doppio 1...È un vero peccato quanto successo, oggi è stato come non aver fatto la qualifica, visto che il primo giro me l'hanno tolto per la bandiera gialla di Zarco e il secondo per una bandiera impossibile da vedere, perché era gia inclinato dall'altra parte. Marini me l'ha confermato, nemmeno lui l'aveva vista".