Nono nel GP del Portogallo, miglior rookie del Mondiale dopo tre gare, nono anche nella classifica piloti con 18 punti: Enea Bastianini si gode l'ottimo inizio di stagione sulla Ducati del team Avintia Esponsorama. Il campione del mondo di Moto2 ha rimontato a Portimao partendo dalla sesta fila, dalla 16^ casella in griglia: "Sono molto soddisfatto, ho imparato tante cose. Sono riuscito a essere veloce nel finale, all'inizio invece ho studiato più che gli altri per capire cosa facessero di diverso. Sto usando la prima parte dei GP come test seguendo piloti con maggior esperienza di me, oggi è stato utile vedere Rossi e Nakagami per esempio. Nell'ultimo giro siamo stati i più veloci, sono molto contento. Riuscivo a gestire la moto nel modo giusto, la rendevo più agile e staccavo forte, il prossimo passo è cercare di essere così veloci e anche di più da subito". "Abbiamo svolto un grande lavoro con la squadra, andiamo a Jerez convinti del nostro potenziale, se vogliamo posso stare davanti. Sarà importante salvare le gomme per riuscire a essere ancora competitivi, sono fiducioso", aggiunge Bastianini pensando già al prossimo GP in programma in Spagna il 2 maggio.