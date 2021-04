Partito dalla quinta posizione in griglia, Franco Morbidelli a Portimao chiude il primo GP europeo della stagione a ridosso del podio: "Il quarto posto è un risultato positivo, sono contento. Le cose sono andate meglio rispetto alle prime due gare in Qatar, dove non avevamo trovato il setting ideale della mia Yamaha". A proposito di Yamaha, sul confronto con la coppia ufficiale Quartararo (vincitore a Portimao davanti alla Ducati di Bagnaia e alla Suzuki di Mir)-Vinales, aggiunge: "Loro riescono sfruttano meglio le gomme, riuscendo alla fine ad avere maggiore velocità, da parte mia cerco di rispondere con la costanza". Morbidelli è soddisfatto sia della forma sia della sostanza della gara in Portogallo: "Mi sono divertito molto nel farmi largo all'inizio nel gruppone, è stata una gara tosta ma bella. Dopo la partenza è stata una gara di ritmo: era importante non sbagliare, essere precisi. Io ero al limite, sono andato fuori pista tre volte, sono contento di essere riuscito a raccogliere punti preziosi".