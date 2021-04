Seconda vittoria di fila per Quartararo, che conclude il GP del Portogallo davanti a Bagnaia e Mir: "Non mi aspettavo di essere così veloce, la confidenza con la moto era fantastica. Tra due giorni potrò godermi una bella festa di compleanno...". Sui progressi rispetto al 2020: "Sono sempre positivo, anche nei momenti difficili, mi sento più preparato mentalmente". Dopo tre gare è lui il leader del Mondiale HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - L'ESULTANZA COME CR7 Condividi:

Quartararo detta legge in Portogallo: partito dalla pole si gode il successo davanti alla Ducati di Bagnaia (autore di una grande rimonta dall'11^ posizione) e alla Suzuki di Mir: "Non mi aspettavo di essere così veloce. Ho avuto un grande passo fino alla fine, non ho avuto problemi con il calo della gomma, abbiamo svolto un ottimo lavoro in questi giorni e arrivare a vincere qui, confermandoci dopo il Qatar, è bellissimo. Ho trovato una confidenza fantastica con la mia Yamaha. Ora sappiamo su cosa lavorare per andare forte, abbiamo le idee chiare".

"Sempre positivo" Siamo di fronte a nuovo Quartararo? Qualcosa è cambiato rispetto all'anno scorso? "Ho imparato tanto dall'ultima stagione. In particolare ora penso sempre positivo, anche quando qualcosa non va bene. Sono più preparato mentalmente". Prossimo appuntamento a Jerez, gara il 2 maggio, Fabio punta in alto: "Il tracciato spagnolo è uno dei miei preferiti". Ma prima la festa: "Sarà un grande compleanno, per me, tra due giorni...".