Quartararo vince a Portimao ed esulta come Cristiano Ronaldo a fine gara, facendo una giravolta proprio come fa CR7 dopo ogni gol. Un omaggio all’attaccante e al Portogallo, sede del GP. Inoltre, Fabio è da sempre un tifoso della Juventus, come dimostrano tante sue foto sui social in compagnia di calciatori bianconeri. In passato il francese ha esultato anche come il connazionale Mbappé, stella del PSG, incrociando le braccia sulla moto

