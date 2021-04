Valentino a terra a Portimao: "Non so cosa sia successo, non me l'aspettavo. Peccato, con la gomma dura avevo un buon passo, vicino a quello dei migliori, stavo risalendo bene dal 17° posto. Sarebbe stato importante per il morale. Ma arrabbarsi non serve: resto fiducioso per Jerez, sappiamo che se riesco a esprimere il mio stile possiamo essere competitivi"

Il GP del Portogallo finisce in anticipo per Valentino Rossi, al 15° giro, quando ne mancano ancora 7 alla fine del GP, con la scivolata alla curva 11 nel bel mezzo della rimonta dalla 17^ posizione in griglia: "Peccato per la caduta, stavo facendo una gara decente, ero più veloce, con la dura avevo un buon passo. Quando parti così dietro è difficile, ho perso tempo facendo un po' di battaglie, ma stavo risalendo bene. Sarebbero stati punti importanti per il morale. Non so cosa sia successo, non mi aspettavo di finire a terra in quel punto".