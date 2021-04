Acosta mette la seconda, Lowes sciupone

Due vittorie in gare consecutive per Acosta, a 16 anni e 328 giorni : quasi primato. In Moto3 solo Vinales è riuscito a mettere a segno due successi "back-to-back" ad un'età inferiore, a Sepang e Valencia, nel 2011, quando aveva 16 anni e 298 giorni, solo un mese in meno… Per Acosta i record non si fermano qui: è il secondo pilota a podio nelle sue prime tre gare nella classe più piccola dal 1991 , quando Noboru Ueda fu a podio nelle prime 4, ma a differenza di Ueda, 23enne nel 1991, Acosta firma la tripletta di podi a 16 anni e 328 giorni, il più giovane ad aprire la carriera a siglare questa impresa.

Lowes getta via il record alla prima curva

Highlights

Moto2: vittoria di Raúl Fernandez, 6° Bezzecchi

Dopo la pole del sabato, tutta la pressione era su Sam Lowes. Su di lui, aleggiavano due record legati alla sua prima posizione in griglia: poteva diventare il primo pilota a vincere le prime 4 gare di un campionato della classe di mezzo dalla pole dal 2001 (Katoh) e dalla sua aveva il "karma" di aver vinto le ultime 4 gare in cui era partito in pole (le 2 di Aragon 2020 e le 2 di Losail quest'anno). Pronti, via, e Lowes si è tolto queste due "scimmie" di dosso cadendo, da solo -unico del campo partenti- alla prima curva… Senza Lowes, Raul Fernandez ha avuto via libera per la sua prima vittoria, Canet per il suo primo podio e Gardner (grazie al terzo posto) per la sua prima gara in testa al mondiale Moto2, primo australiano a riuscirci. Il papà di Remy, Wayne, fu in testa per l'ultima volta al mondiale della top-class il 4 ottobre 1987, gara finale del campionato vinto. Sono passati 33 anni 6 mesi e 14 giorni da allora e Remy sarebbe nato solo 10 anni dopo, il 24 febbraio 1998.