GP Spagna, occhi puntati su Honda e Yamaha

Curiosità al box Honda: in vista un record negativo nel circuito di Jerez, quello in cui hanno vinto di più. Yamaha a caccia della quarta vittoria di fila da inizio stagione, impresa che in passato gli è riuscita solo nel 1975

Sarà comunque record per loro: se vincono , sarà la loro 23^ vittoria a Jerez, migliorando il loro primato (e sarà la loro 310^ vittoria in top-class), se non lo fanno, eguaglieranno loro malgrado il loro digiuno record di gare senza successi…

Bizzarra la situazione della Honda alla vigilia di questo GP di Spagna a Jerez. Per loro si tratta del circuito in cui hanno vinto di più, 22 volte : un record assoluto per un costruttore in un circuito in tutta la storia del motomondiale top-class, ma questo record purtroppo deve fare i conti con la situazione attuale del team, che li vede a digiuno di vittorie da 17 gare .

Del momento difficile di Honda si è scritto qui sopra ed è un fattore importante da tenere in considerazione, visto che qui Honda è uno dei due team "padroni" di Jerez in tempi recenti. Dal 2007 in poi qui hanno vinto e sono partite in pole solo Honda e Yamaha: l'ultimo team diverso dai suddetti a classificarsi in prima posizione a Jerez è stata la Ducati con Capirossi, poleman e vincitore nel 2006, l'unico successo non-Honda/Yamaha a Jerez …in questo secolo! Con la Honda in difficoltà, è un’occasione d’oro per i rivali dei suddetti "padroni", anche se la forma recente di Yamaha è da record. Yamaha infatti va per la quarta vittoria di fila da inizio stagione, impresa che in passato gli è riuscita solo nel 1975 con 3 vittorie di Giacomo Agostini e una di Hideo Kanaya e nel 1980 (3 di Kenny Roberts e 1 di Jack Middelburg).