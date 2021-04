Jerez, ritorno al passato: la storia del GP

Jerez a maggio, è come un ritorno al passato. Alle certezze di un Mondiale che ha bisogno di ritrovare anche i suoi riferimenti storici. Dopo una stagione affrontata in emergenza, la torrida collocazione del gran premio spagnolo a luglio dell'anno scorso, e un avvio di campionato, il 2021, diverso dal solito. Con la doppia trasferta in Qatar e l’arrivo in Europa a Portimao. Jerez era per tradizione la prima gara sul vecchio continente. Una delle più amate da piloti e tifosi. Quando ancora questi ultimi potevano affollare le sue tribune e le sue strade, nella grande festa andalusa delle due ruote.