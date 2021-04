La Ducati è già al lavoro per il 2022, come spiega il direttore sportivo Paolo Ciabatti intervistato da Sandro Donato Grosso: "Sappiamo che purtroppo il team di Raul Romero (proprietario del team Esponsorama, ndr) non ha avuto il rinnovo per la MotoGP 2022. Noi vorremo poter contare ancora su una squadra indipendente: stiamo parlando con Gresini Racing e con VR46, ma è tutto ancora prematuro. L'Aprilia? Ogni costruttore gioca le sue carte, anche noi giocheremo le nostre"

