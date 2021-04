Un Gresini torna nel paddock. Si tratta di Luca, figlio di Fausto, presente a Jerez per seguire da vicino la parte sportiva della Gresini Racing. Il fratello Lorenzo invece, insieme alla madre Nadia e a Carlo Merlini, si occuperà dell’aspetto commerciale. Tutta la famiglia porterà avanti il sogno di Fausto: portare una squadra in MotoGP. Massimo Capanna: "Mi fa molto piacere, mi fa sentire bene: vederlo qui per noi è una gioia, cercheremo di introdurlo in questo ambiente"

JEREZ, GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE