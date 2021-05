Nella prima giornata in pista del 2021 per la MotoE, il brasiliano Granado ha staccato tutti gli altri favoriti. Bene Zaccone, quarto e migliore degli italiani. Sabato le qualifiche in diretta su Sky Sport MotoGP alle 16:05 JEREZ, QUALIFICHE LIVE - LA CADUTA DI MARQUEZ Condividi:

Finalmente è arrivato il turno anche della MotoE. Un po' in ritardo rispetto alle altre classi, a Jerez è toccato anche alle moto elettriche fare il loro esordio nella stagione 2021, sul circuito in cui avevano già effettuato i test nei mesi di marzo e aprile. Nessuna sorpresa dalle prime due sessioni di prove libere. A stampare il miglior tempo è stato il brasiliano del team One Energy Racing Eric Granado, che a Jerez ha vinto gara-1 nel 2020. Granado, che anche nei test pre-stagionali aveva lasciato tutti alle sue spalle, ha dominato sia nelle FP1 che nelle FP2, interrotte dalla bandiera rossa per un incidente del francese Perolari. 1:48"234 il suo crono.

Zaccone primo degli italiani Alle spalle di Granado, che approccia le qualifiche del sabato da favorito, due sorprendenti novità. A partire da un esordiente assoluto, lo spagnolo Miquel Pons (LCR), staccato di 223 millesimi, che ha chiuso davanti a Xavi Cardelus (Avintia). Due ragazzi mai visti a questo livello in gare internazionali. Quarto e migliore degli italiani Alessando Zaccone, decisamente convincente e che può stupire tutti domenica in gara. Sarà lui l’outsider del primo E-GP stagionale. Tutti gli occhi erano puntati su Jordi Torres, vincitore del mondiale dello scorso anno: lo spagnolo del team Pons ha affrontato le libere in maniera conservativa, non andando oltre il decimo tempo, a un secondo da Granado.