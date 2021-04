Sesto nel Mondiale con 25 punti, Aleix Espargaró conferma i passi avanti di Aprilia chiudendo 3° nella classifica combinata del venerdì di Jerez, dopo aver a lungo comandato nel primo turno. Le armi in più della squadra? Lo spagnolo ha le idee chiare: "Serve una moto che ti aiuti ad arrivare a questo livello, è ovvio, e Aprilia ha fatto una grande crescita quest'inverno. Ma in generale sono in un bel momento della mia carriera. Mi sto divertendo tantissimo, il clima al box è unico, non ho mai lavorato in una squadra con un ambiente simile". Passando al lato strettamente tecnico, riguardo le prove libere il pilota spagnolo aggiunge: "Sono molto soddisfatto del passo, sono andato bene sia nel mattino sia nel pomeriggio, siamo molto competivi da questo punto di vista. Ho solo ho faticato un po' con la gomma dietro".