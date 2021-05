Ospite di "Talent Time" su Sky Sport MotoGP, il pilota Ducati del team Esponsorama (18° nelle Libere del venerdì) parla a 360° del suo buon inizio di stagione, al debutto in MotoGP: "C'è ancora tanto da imparare, ma mi sto divertendo moltissimo. Il mio futuro? Più avanti arriverà il momento di prendere delle decisioni, ma so che la squadra crede in me". Poi il simpatico siparietto sulle sue moto: "Le ho chiamate Bulma e Chichi, come i personaggi di Dragon Ball"

È stato un grande inizio di stagione per Enea Bastianini, al debutto in MotoGP dopo il trionfo iridato del 2020 in Moto2. In Qatar, all'esordio assoluto in top-class, il pilota Ducati del team Esponsorama si è subito piazzato al 10° posto, 11° nel GP di Doha e 9° due settimane fa a Portimao. Ospite di "Talent Time", il 23enne riminese - 18° nelle prove libere di Jerez con il tempo di 1:38.516 - ha parlato del presente ma anche del suo immediato futuro. "Ogni volta che mi trovo su una pista diversa è un'emozione nuova. C'è molto da imparare, soprattutto a livello di elettronica, ma mi sto divertendo moltissimo. Più avanti arriverà il momento di prendere delle decisioni, credo di avere diverse porte aperte, ma so che la Ducati crede in me". Collegato con lo studio di Vera Spadini anche il manager del romagnolo, Carlo Pernat. "Enea - ricorda - ha un'opzione a favore che scade a giugno, ma ci sono delle possibilità che possa rimanere in Ducati". Poi le sensazioni di Bastianini in ottica gara e l'uomo da battere, secondo lui: "Mi aspetto di poter lottare un po' davanti, vedo molto competitivo Morbidelli"