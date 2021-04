A Jerez de la Frontera si corre da 36 anni consecutivi e sulla pista andalusa si tengono anche diversi test nel corso della stagione: il circuito non ha segreti per nessuno, ma solo Honda e Yamaha hanno vinto nelle ultime 15 edizioni della MotoGP.

Quartararo favorito n.1

Quartararo ha dominato entrambe le corse del 2020, e viene da altri 2 successi consecutivi in Qatar e Portogallo: El Diablo sarà perciò l'osservato speciale numero uno, anche perché i suoi principali avversari in campionato qui non hanno una tradizione vincente: Bagnaia, che ha 46 punti nella generale contro i 61 del francese, inoltre deve fare i conti con una Ducati che di solito non si trova al meglio su questa pista. Vinales, che insegue Fabio a 20 punti di distanza, a Jerez non è mai arrivato primo, anche se ha una striscia aperta di 3 podi.