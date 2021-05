C’è Gardner davanti, come al solito efficacissimo, ma Sam Lowes ha sfiorato il colpaccio, regalando emozioni a manciate. Il suo ultimo giro resterà negli annali , dopo due settori velocissimi, il profumo del record nel casco, all’ultima curva l’inglese ha tentato l’impossibile. Perdendo il controllo della moto, tenuta in piedi col ginocchio (alla Marquez per capirsi), chiudendo comunque a soli due decimi dalla pole dell’australiano (non abbastanza però in turno velocissimo che alla fine l’ha visto quinto). Fantastico ed esagerato come suo solito, l’inglese due curve dopo si è definitivamente steso con una perdita d’anteriore (senza conseguenze).

Di Giannantonio e Bezzecchi in prima fila

Ma domani in gara ci saranno anche Fabio Di Giannantonio, apparso in forma fin dal mattino, e Marco Bezzecchi che ha ritrovato sicurezza e ritmo dopo un venerdì in chiaroscuro. “Stamattina avevo un passo da paura - ha raccontato Fabio - ma un po’ di vento ha rovinato il giro buono in qualifica. Non importa, quando parti davanti devi solo mettere insieme i pezzi, e noi ci siamo. Alla grande". Soddisfatto anche il romagnolo dello Sky Racing Team VR46: "Peccato perché ho trovato un sacco di bandiere gialle con la seconda gomma. Ma ringrazio la squadra per il gran lavoro fatto. C’è ancora qualcosa da sistemare per la gara ma sono contento". Caduto Joe Roberts nel finale, lo statunitense è rientrato in pista a due minuti dal termine delle qualifiche, ma si è dovuto accontentare dell’ottavo posto. Consistente come al solito Raul Fernandez che apre la seconda fila col quarto posto, un po’ di rammarico resta per Lorenzo Baldassarri che a tratti ha dato l’impressione di poter tornare tra i protagonisti sulla pista dove ha firmato alcuni dei suoi successi più belli, ma alla fine il pilota della MV Agusta partirà dalla penultima fila col ventunesimo tempo. In ultima sono finiti purtroppo Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino, rispettivamente al penultimo e all’ultimo posto.