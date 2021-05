Terza pole di fila per il pilota del team Sic58, che partirà davanti ad Alcoba e Migno. In difficoltà Acosta, autore di un inizio di stagione straordinario. Gli altri italiani nelle prime tre file: Fenati 5° in griglia, Antonelli 9°. Il weekend di Jerez in diretta su Sky Sport MotoGP, F1 impegnata a Portimao: gara live su Sky Sport F1

Pole position con brivido, Tatsuki Suzuki dimostra di avere un rapporto speciale con la pista di Jerez . Per la terza volta consecutiva scatterà dalla prima casella , ma certo quell'ultimo tentativo abortito per una scelta rischiosa dei tempi ha dato da pensare. Il giapponese del team Sic58 ha preso bandiera a scacchi all’ultimo tentativo ("siamo un po' patacchi" ha spiegato nel suo italiano zoppicante). Gli è andata bene, grazie al cronologico stampato in precedenza. Ma come al solito la strategia delle qualifiche ha rischiato di prendere il sopravvento. E non l'unico a doversene dolere.

Bene Migno e Fenati, Antonelli scivola in 3^ fila

Come lui sono incappati nello stesso errore Andrea Migno e Niccolò Antonelli. Ma il romagnolo, autore di un super giro da record al mattino, (sotto il muro del .45: 1'45.988 per l’esattezza) si era già guadagnato la prima fila (partirà secondo) e sembra assaporare una gara da protagonista. Lui come Nicolò, che partirà più indietro (dalla nona posizione), ma ha la possibilità di attaccarsi al gruppo davanti perché il romagnolo è in discreta forma, tranquillo e motivato anche dalla quarta posizione in campionato. Dove spicca alle spalle di Darryn Binder, incappato in una brutta caduta che lo ha bloccato al box e che, salvo diverse indicazioni sanitarie, dovrebbe scattare dalla settima casella. Bene Alcoba, che ha sfiorato la pole fermandosi però alle spalle di Suzuki, bene anche Rodrigo autore di un buon giro finale che gli ha assicurato la quarta posizione, davanti a Romano Fenati. E’ Mancato un po’ Acosta, per la gioia di chi temeva il suo dominio anche a Jerez, ma il leader del mondiale, passato non senza brividi dalla Q1 (miglior tempo all’ultimo tentativo, giro grintoso come un arrivo in in gara) dovrà sgomitare un po' per farsi largo partendo dal tredicesimo posto. Ma lui è pilota da gara e comunque, ancora una volta, si è messo dietro il compagno di squadra Masia (quindicesimo). Peccato per Dennis Foggia, arrivato sulla scia del secondo posto a Portimao, ma finito troppo lontano: partirà dalla terzultima fila insieme a Riccardo Rossi e davanti a Stefano Nepa.