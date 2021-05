Ha dominato entrambe le corse di Jerez nel 2020, viene da 2 successi consecutivi e guida la classifica: l'uomo della pole, Quartararo, è uno dei favoriti del GP di Spagna. Chi riuscirà a rovinare i suoi piani? In prima fila ci sono Morbidelli e Miller, 4° Bagnaia. Ma attenzione anche a Vinales, 7° al via. 14° in griglia Marquez, caduto nelle Libere 3, 17° Rossi. La gara alle 14 live su Sky Sport MotoGP. F1 a Portimao: GP alle 16 live su Sky Sport F1

Jerez casa del Diablo? Dopo aver centrato la quarta pole in quattro Gran Premi Quartararo punta a chiudere in bellezza la settimana in terra spagnola. Reduce da due vittorie di fila il pilota della Yamaha è in testa alla classifica, inseguito da Bagnaia. Pecco parte con la sua Ducati dalla quarta casella in griglia, in prima fila alle spalle di Quartararo ci sono la Yamaha di Morbidelli e l'altra Ducati di Miller.

A Jerez parte la MotoE

La domenica di Jerez sarà all'insegna anche della MotoE: il Mondiale delle moto elettriche prende il via con il brasiliano Granado in pole position. Il pilota più avanti in griglia tra gli italiani è Zaccone, che occupa la quinta casella. Gara alle 15.30 live su Sky Sport MotoGP (canale 208).

In pista anche la F1: GP Portogallo

Su Sky oggi appuntamento anche con la terza tappa del Mondiale di F1: sul circuito di Portimao scatta il Gran Premio del Portogallo, in diretta su Sky Sport F1 (canale 208).