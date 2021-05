Bagnaia: "Stiamo trovando la costanza giusta"

Rimasto a Jerez per svolgere i test, Pecco si gode il grande momento della Ducati con la doppietta nel GP di Spagna e il suo balzo in vetta alla classifica: "Abbiamo faticato tanto i primi due anni, ora stiamo trovando la costanza che ci era mancata. Il titolo? Ci penseremo quando mancheranno 3-4 gare alla fine del Campionato, intanto dobbiamo restare con i piedi per terra"

2° nel GP di Spagna alle spalle dell'altro ducatista Miller, Bagnaia è in testa alla classifica della MotoGP dopo 4 gare: "È sicuramente una bella sensazione, mi godo questo momento. Non vedo l'ora di festeggiare con la mia ragazza il risultato di Jerez.

Abbiamo faticato tanto i primi due anni, adesso stiamo trovando la costanza che ci era mancata", spiega Pecco ad Antonio Boselli dopo aver svolto la giornata di test. Il titolo? "L'anno scorso Mir è stato molto costante e pur con un solo successo ha conquistato il Mondiale...Vedremo come andranno i prossimi GP, si correrà in tracciati sulla carta più favorevoli a noi. In ogni caso al titolo penseremo quando mancheranno 3-4 gare alla fine del Campionato, ora dobbiamo restare con i piedi per terra".