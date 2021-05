Unico pilota del team ufficiale Yamaha in pista (Quartararo è in Francia per un controllo medico al braccio destro), Vinales è stato il migliore in 1:36.879 davanti a Rins e Mir. Pochi giri per Marc Marquez, che ha chiuso anticipatamente le prove per dolori al collo, a seguito della caduta nelle Libere 3 di Jerez. Nuova carena per Nakagami, focus sul set up per le Ducati QUARTARARO SALTA I TEST - GP SPAGNA, LE PAGELLE Condividi:

MotoGP senza pause: dopo il GP di Spagna i protagonisti del Motomondiale sono rimasti a Jerez per affrontare una giornata test. Non tutti, però: Quartararo è volato in Francia per sottoporsi a un controllo al braccio destro, che lo ha messo in crisi dal 16° giro in avanti in gara per sindrome compartimentale. Se il pilota francese decidesse di operarsi l'obiettivo sarà farlo il prima possibile per arrivare pronto al prossimo GP, in programma a Le Mans nel weekend del 14-16 maggio. Attraverso le informazioni raccolte dal nostro inviato Antonio Boselli, ecco il resoconto della giornata di test.

Yamaha Vinales ha iniziato svolgendo prove di set up: in gara si è lamentato per la difficoltà a chiudere le curve, soprattutto la 2 e la 6. Ha cercato anche di dosare il gas più dolcemente, per superare questo problema. A inizio sessione ha avuto una perdita d'olio alla curva 6. Non è un problema grave del motore, ma una semplice perdita. Nel pomeriggio ha continuato nella comparazione con il parafango sagomato che si era già visto nei test in Qatar.

Petronas 12° tempo per Rossi, 9° per Morbidelli (3° nel GP di Spagna). Valentino: "È stato un buon test per noi oggi, ho lavorato tanto sulla frenata. Ho cambiato anche i dischi anteriori, il set up della forcella, la distribuzione dei pesi e mi sono trovato meglio, anche il passo era superiore rispetto a quello della gara. Bisogna anche considerare che la pista aveva più grip, il tempo era ottimo". Morbidelli: "Alla luce delle ultime due gare possiamo dire che in Qatar abbiamo sbagliato il set up della moto. Eravamo veloci di giorno e lenti di notte. Da Portimao abbiamo fatto un cambio al posteriore e abbiamo ritrovato fiducia. Oggi abbiamo lavorato sulla frenata e avuto delle buone conferme, questo sarà importante a Le Mans, una pista che mi piace, su cui ho vinto e dove la frenata è importante".



Aprilia A causa della perdita d'olio dalla Yamaha di Vinales, è scivolato Aleix Espargaró: il pilota dell'Aprilia è stato portato al centro medico perché la caduta è stata importante, ma non ha riscontrato alcun danno e subito dopo il controllo è potuto rientrare in pista. Il pilota spagnolo ha anche provato dei componenti per il 2022. Savadori ha continuato il suo lavoro di adattamento sulla MotoGP, soprattutto per la posizione in moto.

Ducati Il leader Bagnaia: "Stiamo trovando la costanza giusta" Approfittando delle condizioni favorevoli della pista, Bagnaia e Miller sono scesi in pista questa mattina poco prima di mezzogiorno, completando rispettivamente un totale di 40 e 44 giri, per poi terminare la loro sessione nel primo pomeriggio. Pecco ha chiuso in decima posizione, l'australiano in 18^. Entrambi si sono concentrati sul set up.

Pramac Set up in primo piano anche per Zarco, che non ha avuto un buon feeling con la Ducati in gara.

Honda Solo 7 giri per Marc Marquez: l'otto volte campione del mondo spagnolo ha chiuso anticipatamente il test per dolori al collo a seguito della caduta nella terza sessione di prove libere di Jerez. Nuova carena per Nakagami, che ieri ha chiuso in quarta posizione.

Suzuki Oltre a Vinales solo Rins è sceso sotto l'1:37. Lo spagnolo ha anche svolto un controllo medico per il braccio infortunato nella caduta di sabato. Sia lui sia Mir hanno fatto prove comparative con il motore 2021 e quello in versione 2022. Mir si è concentrato anche su prove di set up meccanico ed elettronico.