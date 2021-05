Il pilota si è sottoposto a un intervento per risolvere il problema della sindrome compartimentale al braccio destro. Operazione perfettamente riuscita, come fa sapere la Yamaha, che fissa i tempi di recupero: "Dovrebbe essere di nuovo in forma per il prossimo GP in Francia", in programma dal 14 al 16 maggio (in diretta su Sky Sport MotoGP). Fabio è ottimista: "Non vedo l'ora di tornare a casa e iniziare a lavorare con il braccio, in modo da essere al 100% per Le Mans, sono molto fiducioso"

