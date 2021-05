In cima alla classifica con Bagnaia, ma protagonista del Mondiale dopo 4 gare con tutti i suoi piloti: la Ducati si prepara ad affrontare tre GP fondamentali per capire se davvero possa sognare in grande. Questo weekend si riparte in Francia: gara live su Sky Sport MotoGP

Ducati protagonista con tutti i suoi piloti

Il leader

Bagnaia: "Stiamo trovando la costanza giusta"

Quattro podi in altrettante gare, una vittoria firmata da Jack Miller a Jerez e il primato in classifica con Pecco Bagnaia. Questa Ducati inizia sul serio a fare paura, perché è protagonista con tutti i suoi piloti, persino con il giovane rookie Martín, sorprendente secondo in Qatar, a tratti pure con il francese Zarco, e adesso con la coppia ufficiale che ha preso il testimone da Andrea Dovizioso. La moto ha mantenuto i suoi punti di forza e sembra aver guarito i vecchi acciacchi. E ora può sfruttare le sue qualità sui circuiti favorevoli che il calendario le ha messo davanti. Oltre a Le Mans, il Mugello e Barcellona, tutti in fila, uno dietro l'altro. Tre settimane di fuoco per capire fin dove può spingersi la rossa bolognese. E se davvero può sognare in grande.