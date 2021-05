Un incoraggiante 4° posto in griglia - primo degli italiani - e solo una leggera distorsione al ginocchio sinistro per Morbidelli, ma che spavento a Le Mans: al termine delle Libere 3 il pilota della Petronas prova il cambio moto in vista di una gara 'Flag to Flag', ma finisce a terra. Il dolore è forte, ma si rialza, e zoppica. Gli esami medici scongiurano il peggio: Franco torna in pista per le qualifiche e piazza un gran tempo: 1:32.766, a poco più di un decimo dalla pole di Fabio Quartararo. Ora l'esame più importante, domenica, in gara. "È un problema soprattutto nei cambi di direzione - spiega - quando devo passare da sinistra e destra e far forza sul quadricipite. Senza antidolorifici sento una fitta, altrimenti non sento quasi nulla. In realtà avevo già cominciato la terapia a inizio settimana, a causa di una 'caduta non caduta' al Ranch di Valentino, stavo scivolando ma sono riuscito a rimanere in sella. Diciamo che prevedo il futuro... Poi - continua - la sorte ha voluto che qui sia stata necessaria la simulazione del flag to flag e forzassi ancora un po', ma bene così: meglio che sia successo sabato, così in gara starò ancora più attento".