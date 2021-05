La MotoGP riparte con il GP di Francia, in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208). Ducati a caccia di conferme. La Yamaha spera nell'orgoglio di Quartararo, che cerca il riscatto davanti al proprio pubblico dopo le difficoltà in Spagna e l'operazione al braccio destro. Attenzione alla crescita di Morbidelli con Petronas. Gli orari delle gare di domenica 16 maggio: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGP alle 14 VIDEO. DOVI, TEST CON APRILIA - LE MANS, LIBERE LIVE Condividi:

Dopo una settimana di stop, la MotoGP si prepara a tornare in pista per il GP di Francia. Un appuntamento pieno di fascino, che si disputa su una pista storica come quella di Le Mans dal 14 al 16 maggio. La Ducati arriva dalla doppietta di Jerez Miller-Bagnaia e dal balzo in vetta alla classifica piloti di Pecco.

Il programma del GP di Francia su Sky Venerdì 14 maggio Ore 8.55: prove libere 1 Moto3 Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP Ore 10.50: prove libere 1 Moto2 Ore 11.50: Paddock Live Ore 13: Paddock Live Ore 13.10: prove libere 2 Moto3 Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP Ore 15.05: prove libere 2 Moto2 Ore 16.05: Paddock Live Ore 18: Paddock Live Show Ore 18.30: Talent Time

Sabato 15 maggio Ore 8.55: prove libere 3 Moto3 Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP Ore 10.50: prove libere 3 Moto2 Ore 11.50: Paddock Live Ore 12.15: Paddock Live Ore 12.30: qualifiche Moto3 Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP Ore 14.10: qualifiche MotoGP – Differita alle 15.35 su TV8 Ore 15.10: qualifiche Moto2 Ore 16.10: Moto E-Pole Ore 17.30: conferenza stampa piloti Ore 18: Paddock Live Show Ore 18.30: Talent Time

Domenica 16 maggio Ore 8.15: warm up Moto3, Moto2, MotoGP Ore 10: Moto E-Race Ore 10.30: Paddock Live Ore 11: gara Moto3 – Differita alle 14.05 su TV8 Ore 12: Paddock Live Ore 12.20: gara Moto2 – Differita alle 15.25 su TV8 Ore 13.15: Paddock Live Ore 13.30: Grid Ore 14: gara MotoGP – Differita alle 17.05 su TV8 Ore 15: Zona Rossa Ore 15.45: Paddock Live Ore 18: Race Anatomy MotoGP

Due francesi a Le Mans: Quartararo e Zarco vedi anche Vive la France! La MotoGP fa tappa a Le Mans Quartararo sarà un osservato speciale a Le Mans. Non solo perché correrà in casa, davanti al proprio pubblico (Fabio è francese, con origini siciliane, come si intuisce dal cognome). Ma anche perché tutti in casa Yamaha vogliono capire se il "Diablo" riuscirà a trovare subito la giusta forma dopo l’intervento di martedì 4 maggio per risolvere la sindrome compartimentale al braccio destro. Un problema che ha condizionato la sua gara Jerez, facendolo scivolare dalla prima alla 13^ posizione. C’è grande attesa anche per l’altro francese della MotoGP, Johann Zarco, che in questa prima parte di stagione ha sorpreso tutti raccogliendo fin qui 49 punti in 4 GP con la Ducati Pramac (è 5° nel Mondiale).

Morbidelli e Rossi, situazioni opposte in Petronas approfondimento Yamaha, il GP Francia può rappresentare la svolta Parlando di Yamaha, inevitabile osservare da vicino l’andamento del team Petronas. Situazioni opposte ai box. Da una parte Morbidelli è tornato il pilota costante e "pulito" in moto che abbiamo apprezzato nel finale del Mondiale 2020: dopo essere arrivato 4° a Portimao, Franco ha chiuso 3° a Jerez, dimostrando di essere in crescita. Discorso inverso per Rossi, ancora alla ricerca del giusto equilibrio sulla moto con il nuovo team: Valentino ha chiuso 17° a Jerez, sarà importante per il "Dottore" fare passi avanti, anche per farsi trovare nelle migliori condizioni possibili per il successivo GP del Mugello.