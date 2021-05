Rossi: "Ho rischiato di cadere e ho perso fiducia"

Il pilota della Petronas sarà 9° in griglia a Le Mans, il migliore risultato in qualifica dall'inizio della stagione. "Siamo partiti bene, poi ho perso un po' di fiducia dopo aver rischiato di cadere, ma con la pista asciutta non sono messo così male. Speriamo non piova in gara". Domenica il GP di Francia alle 14 live su Sky Sport MotoGP

Valentino Rossi partirà dalla 9^ posizione sulla griglia GP di Francia, il miglior piazzamento stagionale - finora - per il pilota della Petronas. "È andata meglio che nelle prime gare - spiega il 'Dottore' - per la qualifica abbiamo attuato una buona strategia, siamo partiti subito con le slick e questo ci ha dato un piccolo vantaggio. Purtroppo nel secondo giro ho toccato una pozzanghera e per poco non mi stendo: è stato un gran rischio e ho perso un po' di fiducia, soprattutto nel T4, dove avrei potuto fare un pochino meglio. Comunque siamo migliorati, parto più avanti e anche come passo sono messo meglio". Tutte le Yamaha sono state in grande difficoltà nel bagnato. "Se è full-dry, se è tutto asciutto - prosegue Vale - non sono messo malissimo. Bisognerà vedere il meteo: oggi è cambiato 6-7 volte e considerando che la gara durerà 42 minuti potrà variare 3 volte... e questo giocherà credo un ruolo molto importante. Speriamo non piova".