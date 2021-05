Il rammarico di Pecco, che chiude 4° dopo essere partito dalla 16^ posizione in griglia ed essere scivolato in 20^ posizione nel primo giro: "La rimonta è stata lunghissima e divertente ma alla fine sono arrivato 4°, per cui un po' mi girano. Siamo abbastanza soddisfatti". Prossimo appuntamento al Mugello: il GP d'Italia dal 28 al 30 maggio live su Sky

Grande rimonta di Bagnaia a Le Mans: partito 16°, il ducatista chiude a ridosso del podio. E proprio aver sfiorato le prime tre posizioni non lo rende del tutto soddisfatto: "La rimonta è stata lunghissima e divertente ma alla fine sono arrivato 4°, per cui un po' mi girano". Sull'analisi della gara, Bagnaia aggiunge: "La giornata non è stata facile da subito. Quando sono partito qualcosa non andava con la prima moto, ho perso posizioni (Pecco è scivolato fino al 20° posto). Ho sperato che venisse a piovere per cambiare moto e quando l'ho fatto ho scoperto di avere due long lap penalty, anche se pensavo di avere fatto tutto bene. Mi hanno spiegato che avevo commesso un errore io, sono entrato in pit-lane a 62 km/h, peccato. Ho perso solo 3 punti da Quartararo, che è tornato leader della classifica con un punto di vantaggio su di me, se dobbiamo fare un bilancio possiamo essere abbastanza soddisfatti della rimonta di oggi".