Ginocchio in primo piano per Morbidelli, dopo le cadute nel cambio moto al termine delle Libere 3 e in avvio di gara: "So che dovrei operarmi, ma in questo momento del Mondiale l'intervento è fuori discussione. Farò il massimo per arrivare al top al Mugello". Sull'incidente in avvio con Pol Espargaró: "Mi ha preso in contropiede. È stato aggressivo, ma non pericoloso"

Weekend difficile per Franco Morbidelli: finito a terra in avvio di gara, chiude ultimo in 16^ posizione. Senza dimenticare la stranissima caduta dopo le terze prove libere, nel cambio moto, a causa di un cedimento del ginocchio sinistro. "Ho sentito un forte dolore dopo la caduta, ma fortunatamente il male è durato poco, potevo riprendere il GP. Il mio menisco e il legamento crociato non sono perfetti, lo so, ma in questo momento del Campionato l'operazione è fuori discussione. Da tempo so di essere in zona intervento, sono consapevole che dovrei operarmi ma spero di poterlo evitare lavorando intensamente, anche la fisioterapia è importante. Cercherò di fare il massimo per arrivare in forma al Mugello", spiega Morbidelli.