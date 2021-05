Rossi: "Non mi hanno steso, è andata bene"

Rossi completa il suo weekend in crescita con quello che, fino a questo momento, è il miglior risultato della sua stagione. Valentino è 11° al termine di una gara complicata a Le Mans, iniziata sull’asciutto, proseguita con la pioggia e il flag to flag, conclusa con l’asfalto metà asciutto e metà bagnato: "Tutto il weekend il clima è stato così – spiega il pilota Petronas –. Pensavamo di avere una finestra di asciutto in gara, ma non è stato così. La gara flag to flag è sempre una lotteria. Peccato, perché sul bagnato ero piuttosto veloce, mentre sull’asciutto il mio passo non era male. Ma quando le condizioni sono a metà, diventa difficile. La scelta giusta sarebbe stata mettere le medie rain, perché poi ha smesso di piovere, ma noi avevamo le soft. Ero partito bene, ma alla fine del primo giro c’è stato un momento concitato: ci siamo toccati con Pol Espargaró e con Morbidelli, Franco è uscito, io ho perso ‘una vita’, da settimo sono passato 13°, ma mi è andata bene che non mi hanno steso. In queste condizioni, sul viscido, soffriamo. Mentre altre moto come le Ducati riescono ad avere una migliore accelerazione. Il bilancio rimane abbastanza positivo, abbiamo confermato i miglioramenti fatti nei test di Jerez, è stato un weekend decente, ho sempre lottato nella top ten e sono andato meglio sia sull’asciutto sia sul bagnato. Torniamo a casa con qualcosa di buono".