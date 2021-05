Anche il pilota spagnolo dell'Aprilia ha subito l'intervento per risolvere il problema di sindrome compartimentale, ora l'obiettivo di Aleix è prepararsi al meglio per il GP d'Italia in programma nel weekend del 28-30 maggio. Dalle libere alla gara, potrete seguire la gara del Mugello live su Sky Sport MotoGP

E siamo a quattro: dopo Miller, Lecuona e Quartararo, anche Aleix Espargaró si è operato al braccio per risolvere il problema di sindrome compartimentale. Nessuna sorpresa, l'operazione era prevista dopo il GP di Le Mans (gara da dimenticare per l'Aprilia, con il doppio problema al motore che ha messo fuori dai giochi entrambi i piloti in anticipo) e si è svolta all'indomani della gara all'Ospedale Dexeus di Barcellona: tutto ok, a questo punto il pilota spagnolo ha messo nel mirino il GP d'Italia in programma tra due settimane al Mugello.