Dal futuro (suo) a quello del suo team (VR46,) che nel 2022 debutterà in MotoGP, Valentino Rossi resta al centro dell'attenzione nel Motomondiale. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da un'intervista rilasciata dallo stesso Dottore alla tv indonesiana Trans7. " Dopo nove gare, a metà stagione, avremo la pausa estiva (niente GP dal 28 giugno all'8 agosto, quando scatterà il GP di Stiria), penso che in quel periodo prenderemo una decisione per l'anno prossimo" , ha spiegato Rossi.

"Proverò ad esserci nel 2022"

L'intervista

Rossi: "Spero che non sia il mio ultimo anno"

Come dichiarato nelle scrose settimane, Valentino ha ribadito: "Abbiamo bisogno di aspettare i risultati, di vedere se sarò competitivo. Per ora non posso promettere niente, ma proverò a esserci nel 2022". Il nuovissimo Mandalika International Circuit farà il suo esordio l'anno prossimo nel Motomondiale: "Quella indonesiana sembra una pista veloce con curve veloci. Di solito sono circuiti divertenti, ma per capirlo bene abbiamo bisogno di girarci. Sarà una gara molto impegnativa, viste le alte temperature. Ho corso in Indonesia nel '96 e nel '97, forse fa anche più caldo rispetto alla Malesia".