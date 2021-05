I 90 anni dello storico circuito di Assen saranno festeggiati in grande: cancellato nel 2020 a causa dell'emergenza coronavirus, il GP d'Olanda in programma dal 25 al 27 giugno si svolgerà davanti ai tifosi (11.500 massimo ogni giorno). Settimana prossima, invece, si va al Mugello: GP d'Italia live su Sky Sport MotoGP

Ottime notizie in vista del 90° GP d'Olanda, in programma nel tracciato di Assen nel weekend del 25-27 giugno: 11.500 spettatori potranno godersi quotidianamente lo spettacolo del Motomondiale, dalle prove libere alla gara (live in tv su Sky Sport MotoGP, canale 208). Saranno disponibili un massimo di quattro biglietti a persona ogni giorno, ovviamente i tifosi dovranno rispettare il distanziamento di 1.5 metri eccetto i membri delle stesse famiglie, autorizzati a sedersi uno accanto all'altro. Restano anche validi per il 2022 i biglietti che erano stati acquistati per il Gran Premio olandese del 2020, cancellato a causa dell'emergenza coronavirus.