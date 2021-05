Rientro col botto per il finlandese Niki Tuuli nel mondiale Supersport: dopo le esperienze in Moto2 e MotoE, il finnico di casa MV Agusta si rivela il più veloce in entrambe le sessioni di libere. Il suo 1’55”394 gli regala un margine risicato su Steven Odendaal, secondo a settantatre millesimi sulla Yamaha del team Evan Bros. La presenza di Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti) in terza posizione ci consegna tre costruttori diversi nelle prime tre piazze, evento piuttosto raro nella "middle class". Dal quarto al nono posto, però, ritroviamo una sfilza di R6 a partire dalle GMT94 Jules Cluzel e Federico Caricasulo.

Dopo aver impressionato nei test prestagionali, Dominique Aegerter si ferma al sesto posto davanti al sorprendente Christoffer Bergman, mentre Randy Krummenacher precede Marc Alcoba. In sella alla Kawasaki Orelac dopo anni di MV, Raffaele De Rosa chiude la top-10. Tanta Italia nel mondiale 2021: Davide Pizzoli torna nel campionato con il dodicesimo tempo, mentre il suo compagno di squadra in VFT Racing Federico Fuligni è quattordicesimo seguito da Luca Bernardi e Kevin Manfredi. Ventiduesimo tempo per il rientrante Michel Fabrizio, ventisettesimo Leonardo Taccini.