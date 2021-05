Il direttore sportivo di Ducati Corse: "Non è un segreto, stiamo parlando con VR46 e credo ci siano i presupposti per una collaborazione. Vedremo". E sul GP del Mugello di questo weekend: "Siamo carichi e ci sono tante aspettative. Peccato che non ci sia il pubblico". Il GP è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

COM'ERA FINITA L'ULTIMA VOLTA AL MUGELLO