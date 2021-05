Gran Premio d'Italia, interviste e speciali su Sky Sport MotoGP:

Giovedì 27 maggio

Ore 18: Intervista a Valentino Rossi

Ore 18.30: "Bentornato Marc!"

Venerdì 28 maggio

Ore 18.45: "Anteprima voglio correre"

Ore 19: "Voglio correre"

Ore 21: "La sicurezza in testa"

Sabato 29 maggio

Ore 16.10: "We Riders – Proviamo una MotoGP"

Rossi giovedì alle 18, Marquez alle 18.30

Domani, nel giorno riservato alle parole dei piloti con la tradizionale conferenza stampa pre GP (fissata per le 17), su Sky ci sarà spazio per due appuntamenti speciali. Alle 18 in diretta dal Mugello su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su Sky Sport 24 (canale 200) Valentino Rossi sarà protagonista di una lunga chiacchierata con Guido Meda. Alle 18.30 sarà invece il turno di Marc Marquez, che ad Antonio Boselli racconterà tutte le tappe del suo lungo infortunio, la riabilitazione e il ritorno in pista. E questo è solo l'inizio. Venerdì 28 maggio, alle 19, su Sky Sport MotoGP sarà in onda il film "Voglio correre": storia, aneddoti, carriera e il rapporto del dottor Costa con quelli che lui definisce "eroi" del nostro tempo, i piloti del motorsport. Sempre venerdì, alle 21, in programma "La sicurezza in testa", uno speciale dedicato all'evoluzione della sicurezza in pista e su strada, grazie alla continua ricerca e allo sviluppo che AGV ha dedicato ai caschi. Sabato 29 maggio, alle 16.10, "We riders – Proviamo una MotoGP": le giornate speciali vissute da Guido Meda e Mauro Sanchini poche settimane fa a Misano, dove hanno avuto la chance di provare una vera MotoGP scendendo in pista con l'Aprilia RS-GP.