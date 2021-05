Secondo in classifica generale a un solo punto dal leader Quartararo, Pecco Bagnaia è pronto per il GP d'Italia: che sia arrivato il momento per festeggiare la prima vittoria in MotoGP? "Spero di fare un bel weekend, di stare davanti e di portare a casa il massimo risultato possibile per il team. Se devo pensare al primo successo in MotoGP devo pensare in grande, puntando a riuscirci su questo tracciato", le prime parole di Pecco intervistato da Antonio Boselli.