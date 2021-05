Valentino Rossi ha parlato dopo il terribile incidente di Jason Depasquier in Moto3: "E' difficile scendere in pista e ritrovare la giusta concentrazione. Aspettiamo buone notizie. In quei momenti o prendi la macchina e torni a casa oppure ti concentri sul tuo lavoro. Essere investiti è la cosa più pericolosa in una gara di moto"

"E' sempre molto difficile quando si vedono certe immagini e poi si deve scendere in pista". Valentino Rossi ha voluto commentare l'incidente avvenuto a Jason Dupasquier al termine delle qualifiche della Moto3 alla curva Arrabbiata 2 sul circuito del Mugello. "L'incidente di oggi in Moto3 è la cosa piu' importante di questa giornata - ha spiegato il pilota della Petronas -. In quei momenti hai due possibilità, o esci dai box, prendi la macchina e torni a casa, oppure stai concentrato e cerchi di fare il tuo lavoro. Se ci ho pensato? Un po' sì, ma poi sono sceso in pista. Mi è capitato anche lo scorso anno in Austria (quando la moto di Franco Morbidelli passò a pochi centimetri dal suo casco, ndr), ci avevo pensato per un attimo. Non è facile trovare la giusta concentrazione per nessuno".