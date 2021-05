Al Mugello Quartararo scatta dalla pole, inseguito da Bagnaia e Zarco: l'ordine di partenza del GP d'Italia rispecchia la classifica mondiale. Più indietro Marquez, Vinales e Rossi, a caccia della rimonta. Gli orari delle gare, tutte in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208): Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGP alle 14

Il Mugello è pronto a ospitare il GP d'Italia, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP. Si parte alle 14 con il francese Fabio Quartararo in pole position, dopo il "miglior giro della carriera", come ammesso dal 'Diablo' subito dopo le qualifiche. Il pilota della Yamaha sarà 'braccato' dalle due Ducati, quella ufficiale di Pecco Bagnaia e la Pramac di Johan Zarco. L'ordine di partenza è, nemmeno troppo casualmente, anche la classifica iridata prima del semaforo verde, con Quartararo (80) davanti a 'Pecco' (79) e Zarco (68). In palio, oltre al GP d'Italia, sembra già esserci una bella fetta di Mondiale.