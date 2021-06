Morbidelli: "Soddisfatto, servirà grande partenza"

Quinto tempo per Franco Morbidelli nelle qualifiche del GP di Catalunya a Montmelò. Il pilota Petronas analizza la sua prestazione e riflette sulle strategie per la gara: "Va bene così, sarà fondamentale una grande partenza. Non credo ci sia una gomma che vada chiaramente meglio delle altre". Domenica la gara in diretta alle 13.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Franco Morbidelli partirà dalla seconda fila nel GP di Catalunya. Il pilota della Petronas, sul circuito di Montmelò, ha infatti ottenuto il quinto tempo in qualifica. Il 26enne analizza la sua prestazione ai microfoni di 'Sky Sport': "Ho fatto tre ottimi giri, soprattutto quello dove ho preso bandiera gialla. Sono abbastanza soddisfatto di come è andata oggi. Forse sarei potuto stare un po' più avanti senza la bandiera gialla che mi ha annullato il giro, ma va bene anche così".

"Servirà una grande partenza"

Morbidelli ha spiegato come si immagina la gara: "Sarà molto dura, cercheremo di rimanere aggrappati alla posizione dove ci troviamo. Innanzitutto servirà una grande partenza, sperando che gli altri non facciamo meglio, così da non perdere il treno. Credo che sarà una gara simile allo scorso anno, una gara di gestione, ma quest’anno si va più forte". Nella scorsa stagione Morbidelli aveva chiuso in quarta posizione alle spalle di Quartararo, Mir e Rins.

"Tutti faranno fatica con le gomme"

Per il pilota italiano un punto fondamentale della strategia sarà la scelta delle gomme: "Tutti faranno fatica con le gomme. Bisognerà vedere anche gli equilibri alla fine perché non credo ci sia una gomma che vada chiaramente meglio delle altre. La scelta sarà tra dura e media. Lo scorso anno soffrimmo all’anteriore, mentre questa volta il problema sarà al posteriore, dove ci sarà molto degrado della gomma. Non sarà facile guidare queste moto nella seconda fase di gara, ci sarà da soffrire"