La MotoGP si è spostata dall'Italia alla Catalogna per il primo back to back su circuiti diversi della stagione e, dopo un weekend da record al Mugello, le premesse per tempi eccezionali ci sono anche al Montmeló. La pista alle porte di Barcellona presenta l' ennesima novità alla tormentata curva 10 : la nuova configurazione riporta il tracciato a un layout molto simile all'originale , per la gioia di Rossi che nel 2019 aveva battezzato la versione rivista come la "svolta del Conad", cioè una curva da ingresso al supermercato. Secondo i tecnici al lavoro, i tempi dovrebbero migliorare , nonostante caratteristiche della pista che la rendono nel complesso molto esigente con le gomme.

Tornano le asimmetriche

I numeri

GP Catalunya, Quartararo tenta la fuga

Per quanto riguarda gli pneumatici, al Mugello Michelin aveva portato solo anteriori simmetriche, soluzione che si era ben sposata con la risposta di KTM e Suzuki. A Barcellona invece tornano le asimmetriche con spalla destra più dura: non solo per l'opzione hard, ma anche per la media. Tutte le posteriori invece saranno asimmetriche: 8 curve su 14 sono a destra, con la numero 3 e le ultime due prima del traguardo particolarmente impegnative.

I riferimenti attuali sono tutti targati Michelin e Ducati. Il giro più veloce di sempre lo aveva messo a segno Lorenzo nel 2018 in 1’38”680, in occasione della pole. Il giorno successivo il maiorchino aveva anche firmato il best lap in gara in 1’40”021. La velocità più alta invece porta la firma di Bagnaia: 352.9 km/h nel 2020.