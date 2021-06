Il pilota australiano sale al terzo posto nel Mondiale con il 3° posto di Montmelò: "Era importante recuperare punti su Quartararo, ottimo risultato". Bagnaia chiude 7° e scivola alle spalle del compagno di squadra in classifica: "Abbiamo sbagliato gomma, con la media nel finale non riuscivo più a spingere. Ma il Mondiale è lungo, devo solo pensare a migliorare"

Partito dalla seconda posizione, Miller chiude al 3° posto il GP di Catalunya, un ottimo risultato in ottica Mondiale: "Oggi era molto importante soprattutto riuscire a guadagnare un po' di punti su Quartararo. Nell'ultimo giro ero molto vicino a lui e ho avuto la chance per sorpassarlo, ma ho avuto un problema e poi l'avevo visto tagliare la chicane, per cui sapevo che avrebbe dovuto scontare una penalità. Ho cercato di rimanergli dietro senza commettere sbavature in modo mettere al sicuro il terzo posto e ci sono riuscito, sono soddisfatto".