Valentino sfortunato protagonista del GP di Catalunya: il pilota della Petronas scivola in Curva 10 e finisce nella ghiaia. Nessuna conseguenza per il 'Dottore', che però deve abbandonare la gara a 8 giri dalla fine quando era 13°: per lui si tratta della terza caduta consecutiva sul tracciato di Montmelò dopo quelle del 2019 e 2020. "Gara negativa, ci aspettavamo di più. Occasione persa", le parole del pesarese a Sky

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA