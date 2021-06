Il team manager Ducati intervistato da Sandro Donato Grosso torna sul sul giallo legato a Quartararo, penalizzato per aver chiuso il GP di Catalunya con la tuta aperta: "Sono saltati fuori i nomi di Ducati e Suzuki, ma anche altri team hanno fatto la stessa riflessione: non una protesta ma la richiesta di chiarimenti alla Direzione gara perché, a fronte dell'infrazione (equipaggiamento ben allacciato) non è prevista una sanzione da regolamento"

Nel corso dei test di Barcellona Davide Tardozzi chiarisce la posizione del team Ducati sul giallo della penalizzazione a Fabio Quartararo, retrocesso dal 4° al 6° posto nel GP di Catalunya per aver affrontato gli ultimi giri con la tuta aperta: "Secondo un articolo del regolamento devi avere tutto l'abbigliamento da gara in perfette condizioni quando sei in pista, devi correre con l'equipaggiamento ben allacciato, ma non è prevista una sanzione specifica, per cui è normale chiedersi cosa sia previsto in questi casi ponendo la questione alla Direzione gara. Sono saltati fuori i nomi di Ducati e Suzuki, ma sono certo che altri team abbiano fatto questa stessa riflessione. Non fai una protesta, ma vuoi sapere cosa succede, è normale", spiega Tardozzi a Sandro Donato Grosso.