Fernandez-Gardner: attenti a quei due

GP di Le Mans : Raul Fernandez vince davanti a Remy Gardner; Mugello : Gardner/Fernandez; Catalunya : Gardner/Fernandez. Tre gare consecutive con gli stessi piloti nei primi due posti : in Moto2 non succedeva dal 2014 , quando Tito Rabat e Mika Kallio, anch’essi compagni di team (Marc VDS) furono primo e secondo (sempre con Rabat davanti) nei GP di Brno, Silverstone e Misano. E c'è solo un altro precedente, con Marc Marquez e Pol Espargaro (loro appartenevano a due team diversi però) a Misano, Aragon e Motegi 2012. Per Fernandez e Gardner quindi la prospettiva di diventare la prima coppia con 4 1-2 consecutivi . Per i due piloti KTM Ajo non è fuga ma quasi : il primo rivale, Marco Bezzecchi (SKY VR46) è a 28 punti da Fernandez e a 38 da Gardner.

Acosta frena

Cala il ritmo di Pedro Acosta: dopo aver messo a segno 95 punti nelle prime 4 gare, ne raccoglie solo 25 nelle ultime 3, consentendo un riavvicinamento del vincitore del Catalunya, Sergio Garcia, che invece ha messo a segno 57 punti da Le Mans in poi. Il vantaggio mondiale di Acosta è sempre ragguardevole, 39 punti, ma non è più da record: al settimo round in ben tre occasioni in Moto3 il leader aveva più margine dopo 7 GP. Si tratta del 2015, quando Danny Kent aveva 51 punti su Enea Bastianini; del 2016, quando Brad Binder ne aveva 44 su Jorge Navarro e del 2017, quando Joan Mir ne aveva 45 su Romano Fenati. Garcia ha ottenuto la sesta vittoria spagnola quest’anno in Moto3: solo una in meno dell’intera stagione 2020. Il record per gli spagnoli è il 2013 (17 su 17), seguito dal 2017 (14 su 18).