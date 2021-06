Sicurezza in pista, dalla Germania si deve cambiare

Al Sachsenring sono attesi diversi incontri importanti, coi piloti ma anche con chi li giudica, per fare il punto dopo la morte di Jason Dupasquer nella gara del Mugello, i ripetuti incidenti in Moto3 a Barcellona e l'episodio della tuta di Quartararo Condividi:

Tre episodi: la morte di Dupasquier al Mugello, le risse (o resse) in Moto3 e la tuta di Quartararo aperta a Barcellona. Tre episodi diversissimi che portano ad un unico nodo: se è vero che per correre in moto serve un recinto di regole e di sanzioni certe e tempestive, in due gp qualcosa è mancato.

approfondimento Moto3, ancora incidenti: "Condotta irresponsabile" La morte di Dupasquier non comporta responsabilità nello specifico. Ma è una spia. Dopo che un ragazzo è morto non si può correre con cambi di traiettoria violenti o rallentamenti di massa improvvisi come è successo in Moto3. Dai piloti più esperti, Rossi su tutti, arriva un invito all’educazione dei piloti e al pugno di ferro degli organismi giudicanti che vengono messi alla sbarra per alcuni giudizi più a sentimento che secondo le regole.

leggi anche Alpinestars: "Tuta Quartararo non aveva problemi" Anche la tuta aperta di Quartararo con sanzione sì, ma postuma, è un segno. Se è pericoloso lo è subito. Persino il pilota ora lo dice: “sì, ero da fermare. Subito”. Ma non è successo. Peraltro la Alpinestars che produce la tuta, oggi fa sapere che le cerniere funzionavano alla perfezione.